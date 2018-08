Iga neljas mees petab oma kallimat

Selle protsendi löövad üles keskealised mehed vanuses 40–59 eluaastat. Naiste puhul on püsisuhtes petmise arv tunduvalt väiksem, see jääb 12 protsendi juurde. Huvitav on kõrvalsuhete juures ka tõik, et partneri kõrvalehüpped jäävad sageli märkamata. Uuringu andmetel teab oma partneri kõrvalehüpetest vaid 14 protsenti vastanutest.