Mikko tunnustas valitsuse samme palgalõhe vähendamiseks

„Tegu on väga oodatud ja vajaliku eelnõuga, mis peab seadustamise järel aitama kaasa palkade õiglasele maksmisele. Iga palgalõhe kaotamise suunas astutud samm väärib kiidusõnu. Aga samas võib öelda, et me oleme alles poolel teel, kuna tööinspektsioon sai õigusi juurde vaid seoses avaliku sektori ja sealse palgastatistikaga,“ ütles Mikko. „Loodan väga, et erasektor tuleb siin kaasa ja asub varasemast sihikindlamalt palgalõhega võitlema.Kui mehed ja naised saavad võrdse töö eest võrdset tasu, siis võidab sellest kogu ühiskond. Pikemas vaates võidavad kindlasti ka ettevõtjad," lisas Mikko.