„Kvaliteedivahe kahel meeskonnal on üsna suur ja lõpus pidime mängima vähemuses, sest vahetusi enam ei olnud. Paar väga-väga halba otsust ja individuaalset suurt ebaõnnestumist, nii need väravad tulid,“ ütles Heliose peatreener Jaanus Vislapuu. „Kindlasti mõttekoht, kuidas edasi minna, samas ma ei ületähtsustaks seda 5:0 seisu, sest kui mängid ikkagi tugeva vastasega ja lõpus veel ka vähemuses, siis on paratamatu, et nad kasutavad ikkagi oma ülekaalu ära.“