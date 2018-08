Uudistada saab nii graafikat kui ka teravilju

Näitusel «Vabadus 21. sajandil» on üleval 21 vabadusest inspireeritud teost 21 kunstnikult. Kõik litograafiatehnikas teosed on tehtud trükipressidega käsitsi ning kunstnike allkirjastatud. Kunstnike loomeprotsess ja nende vabadusesõnum on jäädvustatud filmidena. Näitus on kummardus jätkuvale vabadusele ja loovale inimesele.