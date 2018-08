Sügisene püügihooaeg lükkub edasi

Kui muidu keelab kalapüügieeskiri avaveevõrkudega püügi 5. maist 31. augustini, siis tänavune soe suvi on veetemperatuuri nii palju tõstnud, et pole veel õige aeg püügikeeld lõpetada.

Avaveevõrkudega püügi edasilükkamine on vajalik, et vähendada kala – peamiselt koha ja latika – hukkumist nakkevõrkudes: soojas vees võib osa kalu hapnikupuuduse tõttu võrkudes lämbuda. Hilisemal püügihooajal, kui vesi on jahedam, kalad vee all olevates võrkudes ei hukku ning kalurid saavad tänu sellele kvaliteetsema saagi.