Valga vald plaanib luua eakatele päevakeskuse

Valga valla kommunikatsioonijuht Põim Kama selgitas, et tugiisikud võimaldavad vähendada hooldajate koormust, nii et lähedase eest hoolitseja saaks osalise või isegi täiskoormusega tööle asuda. «Lisandub isikliku abistaja teenus ning kavas on ka koduteenuse arendamine.»