Rannas loetakse sada salmi Pühajärvest

«Tavaliselt teeme seltsinguga kord kuus või vähemalt kvartalis ikka mingi ürituse,» rääkis ettevõtmise peakorraldaja Ene Kelder. «Kuna on Eesti 100 aasta ja meil on siin kaunis Pühajärv, millest loodud palju luuletusi, panime need kaks asja kokku. Nii kuulebki luulet läbi kahe sajandi.»