Valga haigla juht võib siirduda uuele tööle

Kinnitamata andmeil on kliinikumi uueks ravijuhiks saamas Andres Kotsar, senine kliinikumi uroloogia ja neerusiirdamise osakonna juhataja. Majandusjuhiks on saamas Valga haigla juht Marek Seer. Finantsjuhiks on tõusmas kliinikumi senine finantsteenistuse direktor Maret Tark ja IT-juhiks Kati Korm, kes on seni olnud informaatikateenistuses arendusosakonna juhataja.