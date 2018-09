Eesti toidu kuu sai alguse põllumajandusmuuseumis

„Juba neljandat aastat kuulutab maaeluministeerium septembri Eesti toidu kuuks, et väärtustada meie kohalikku toitu, toidutootjaid ja toidukultuuri,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „September on aeg, kus eestlaste toidulaud on kõige rikkalikum, saak saab valmis ja meie laual on suur valik värsket kohalikku toorainet metsast, põllult ja rabadest. Üle Eesti toimub ligi 30 toidusündmust, mis kõik on pühendatud kohalikule toidule.“