Põlva koolis algas õppeaasta

Direktor Koit Nook ütles avaaktusel, et noori ootab ees tihe ja töörohke kooliaasta. „Iga aasta on uus ja omanäoline, samas iga kord kordumatu,” rääkis direktor. Ta sõnas, et algav kooliaasta on Põlva koolile küllaltki omapärane, sest kõigis kolmes õppehoones on võrdselt õpilasi ning seda tõenäoliselt rohkem ette ei tule. „Esimese klassi õpilasi see ei puuduta, kuid üheksanadatele klassidele on erinevates majades uudistamist palju,” ütles Nook. Lõpetuseks soovis ta kõikidele õpilastele rohkete teadmistega ja edukat kooliaastat.