Olerexi tanklate kassadest saab sularaha välja võtta

Tammleht lisas, et kuigi pangandus muutub üha enam digitaalseks ja inimesed eelistavad oma rahaasju ajada interneti- ja mobiilipangas, on selge, et vajadus sularaha järele niipea ei kao. „Kuna sarnaseid sularaha väljamakse teenuseid on käivitatud ka mujal maailmas, ei tulnud meil arendusega päris nullist alustada,“ märkis ta.