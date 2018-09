Eesti 200 kogub Põlvas ettepanekuid

“Kuna Eesti 200 liikumine on saanud alguse just olemasoleva olukorraga rahulolematute inimeste aruteludest, siis katsume laiendada seda algatust kaasates inimesi üle Eesti pika plaani aruteludesse,” sõnas Eesti 200 maakondade koordinaator Igor Taro. “Uuringud on näidanud, et ligi 40% valima minejatest ei näe enda jaoks head valikut seniste poliitiliste jõudude seas. Seega võiks mõistliku alternatiivi loomine olla iga Eesti tulevikust hooliva kodaniku südameasi ja neid inimesi ootame väga meie seminaridele.”