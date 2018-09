Otepää vallavanem Kaido Tamberg (vasakul) ja volikogu esimees Jaanus Barkala pöördusid riigi poole, et saada rahalist abi.

«Kes ei küsi, see ei saa nagunii. Usume, et meie taotlus on õiglane ja õigustatud ning leiab vastutulekut,» ütles Kaido Tamberg Lõuna-Eesti Postimehele.