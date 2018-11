Pühapäeval on oodata rahulikku sügisilma

Ilmateenistuse teatel sirutub pühapäeva öösel lõuna poolt Eesti kohale kõrgrõhkkonna serv. Ilm on vahelduva pilvisusega. Enne keskööd sajab Lõuna-Eestis kohati vähest vihma. Siin-seal tekib udu. Läänekaaretuul nõrgeneb 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, rannikul kuni +7 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänekaaretuul 3-7, enne keskööd puhanguti 11 m/s. Lainekõrgus on 0,5-0,8 meetrit. Ilm on olulise sajuta ja mõõduka nähtavusega. Sooja on 3-5 kraad.