Otepää valla uued ilmakodanikud said sünnikirjad.

Lasteaiaõpetajad teavad, et iseseisva mängu eelduseks on vanema järjekindel töö lapse sünnist saati. Mäng ei tule aga lapsel iseenesest. Lapse arenguks parimad mängud on need, kus päris mänguasju ei kasutatagi, sest mida täiuslikum lelu, seda vähem saab laps ise oma fantaasiat kasutada. Sellest, kuidas mängida, näitasid pantomiimteatri vahendusel lastele ja vanematele Otepää gümnaasiumi noored. Kaetud oli ka kohvilaud.