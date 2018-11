Võrumaa klassiku luulet jagus 400 leheküljele

Pelgupaiga leidis ta Rootsis, kus ilmus juba 1946. aastal tema läbinisti võrukeelne esikkogu «Ütsik täht». Kirjandusteadlase Mart Velskri hinnangul on Kolk Võrumaa kirjandusloo üks tähelepanuväärsemaid kirjanikke. Velskri sõnul on Kolga luulekogu «Ütsik täht» võro kirjanduses sama oluline tähis nagu Artur Adsoni debüüt «Henge palango» kolm aastakümmet varem.

Kogus on avaldatud 251 luuletust, millest kolmandik on vähetuntud, olles senise ajani olemas käsikirjaliselt või avaldatud ajakirjanduses ja vähetuntud kogumikes.

«Peo pääl elu hõpõ» on pühendatud kirjaniku 95. sünniaastapäevale 8. veebruaril 2019.

Tänapäeval on tema luule sõnumit laiemalt elustanud laulja Mari Kalkun, olles viisistanud sellised Kolga luuletused nagu «Ütsik täht», «Tuul», «Tamaara» ja teised. Kolga luuletusele «Keväje» on viisi teinud Urmas Kalla ja lugu on kuulatav Lõkõrite plaadilt «Undsõn ilman» (2004).