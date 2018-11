Põlva orienteerumise hing sai teenetemärgi

Kolla, nagu kõik orienteerujad teda kutsuvad, on olnud aastaid orienteerumisliidu juhatuse liige, ta on jätkuvalt treenerite nõukogu liige, populaarsete Põlvamaa orienteerumispäevakute eestvedaja, paljude orienteerumiskaartide autor, OK Põlva Kobrase hing. Vähe sellest, ka tippsportlasena oli ta mitmekülgne, võites medaleid nii orienteerumisjooksus kui suusaorienteerumises. Edukat karjääri meenutavad Kolla auhinnakapis muu hulgas 41 medalit Eesti meistrivõistlustelt ning 15 medalit endise Nõukogude Liidu esivõistlustelt.