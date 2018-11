Postiettevõtte uus logistikakeskus põhjustas viivitusi

Üks, keda esmaspäevane olukord tõsiselt häiris, oli valgalanna Ilme Tammemaa. Tema väitel ongi posti kojukandega Valgas Pika tänava kandis üha suuremad probleemid. Ent sellist asja, nagu 5. novembril, ta enne kogenud ei olnud – siis polnud tema sõnul posti veel ka kell pool kaheksa õhtul. Olukorra tegi hullemaks, et proua on liikumispuudega ning tal on tülikas iga natukese aja tagant postkasti kontrollimas käia. Samas tuli naabruses asuvasse Jakobi tänaval majja samal päeval post kella 14 paiku.