Mõisaaegsest sepikojast sai noortekoda

Ruusmäe noortekoja tehnilist projekti hakati koostama juba 2009. aastal. Paikkonna noored panustasid sellesse väga aktiivselt, osaledes koosolekutel ja andes sisendi tehnilise projekti jaoks. Ehitamisel on noorte ettepanekuid ja soove ka arvestatud. Tegu on kahetasapinnalise hoonega ja osa majast on aatriumi lahendusega.