Valgamaal hukkus tulekahjus mees

Valgamaalt Tõrva vallast teatati täna kell 11.51 häirekeskusele, et kortermajas on tunda suitsulõhna. Kohale kiirustanud päästjad leidsid, et ühetoalises korteris oli olnud tulekahju, kuid see oli õhuhapniku vähesuse tõttu enamuses ise sumbunud. Elutoast leiti hukkunud mees. Laest oli alla kukkunud sulanud suitsuandur, mis häiret ei andnud ja ei olnud tõenäoliselt töökorras.