Uuring: Lapsed tahavad isadega rohkem mängida ja juttu vesta

Enamik Eesti lapsi tunneb, et nende vanematel on nende jaoks aega, kui nad seda vajavad. Siiski, kahjuks tajub enam kui kümnendik lastest (13%), et isal ei ole tema jaoks aega, kui laps teda vajab (ema suhtes tunneb samamoodi 10% lastest). Sealjuures tajuvad poisid isade ajapuudust tüdrukutest pisut sagedamini: 15% poistest ja 10% tüdrukutest leiab, et nende isal pole pea kunagi nende jaoks aega. Samas on siiski tublisti kahanenud nende laste osakaal, kes ütlevad, et isal pole nende jaoks aega (2012. aastal arvas nii 22% lastest, 2018.a 13%).