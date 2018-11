Lähipäevade ilm jätkub plusskraadide ja pilvise taevaga

Ilmateenistuse teatel on teisipäeva öösel pilves ilm. Sajab enamasti vihma. Puhub lõunatuul 5-10 m/s. Sooja on 3-8 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves ja vihmane. Hommikul tugevneb kagu- ja lõunatuul 7-13, puhanguti 15-18 m/s, õhtul pöördub tuul edelasse ja läände ning nõrgeneb järk-järgult. Sooja on 6-10 kraadi.