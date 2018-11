Võru suurima liiklusega ristmikust sai ringtee

Allase sõnul on liiklustihedus Võru linna läbival Jüri tänaval Luha ristmikul suurim. «Seda risti läbib kõige suurim hulk liiklejaid. Liiklussagedust arvestades oli mõistlik rajada just ringristmik, mitte paigutada valgusfoor. Ringtee on selles kohas mugavam – kui ei ole päris tipptund, siis liiklusvood ei peatu, vaid on ühtlased.»