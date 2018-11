Lätist ostab alkoholi pea 40% eestlastest

Tervise arengu instituut ja Eesti Konjuktuuriinstituut avaldasid eelmise aasta kokkuvõte alkoholi turust, tarbimisest ja kahjudest Eestis.

Kokkuvõttest tuleb muu hulgas välja, et nii õllekohver kui ka viinapudel on viimastel aastatel maksnud Eestis oluliselt enam kui Lätis. Seejuures on aga hinnavahe just tänavu märgatavalt suurenenud.

Kui aastatel 2016-2017 oli õllekohvri keskmine jaehind Lätis 8,99, siis Eestis oli see 12,99. Sel aastal on keskmine jaehind Lätis 10,99 ja Eestis 17,99.

Viinapudeli jaehind oli Lätis aastatel 2016-2017 keskmiselt 5,57, Eestis aga 8,99. Tänavu oli see Lätis 6,12 ja Eestis 10,50.

Hoolimata odava alkoholiga naaberriigi lähedusest torkab samas silma, et kui võrrelda registreeritud alkoholi jaemüügikohtade arvu maakondades tuhande elaniku kohta, jagab Võru maakond koos Pärnumaaga oma 3,6 müügikohaga Saaremaa järel teist-kolmandat kohta, Valgamaa on aga neljas. Seevastu Põlvamaa on oma 2,5 poega alles 12. kohal.

Suurenenud on nii spetsiaalselt alkoholi järel Lätis käijate kui ka nende hulk, kes ostavad seda reisil või läbisõidul olles. Kui 2016. aastal käis Lätis spetsiaalselt alkoholi ostmas 7% elanikkonnast, siis mullu juba 18%. Nende osakaal, kes reisil või läbisõidul olles lõunanaabrite juurest märjukest ostavad, on suurenenud tunamulluselt 18 protsendilt eelmisel aastal 21 protsendile.

Kasvanud on ka nende hulk, kes ostnud Lätist alkoholi aasta jooksul kuus korda või rohkem. Kui kõikide alkoholiostjate seas on näitaja tõusnud 2016. aasta 10 protsendilt mullu 18-le, siis spetsiaalselt alkoholi ostmas käinute seas on see osakaal samal perioodil tõusnud 19 protsendilt lausa 35-le.

Keskmine Läti reisi alkoholiostu summa jäi mullu 27% juhtudest 10 ja 50 euro vahele, 25% juhtudest oli see vahemikus 51–100. Seitse protsenti vastajatest aga tunnistas, et kulutas Läti-reisil alkoholile lausa üle 500 euro.

Eelmisel aastal küsiti inimestelt ka seda, mida nad Eesti alkoholipoliitikast arvavad. Lõunaeestlaste seisukoht on üpris sarnane Eesti keskmisele.