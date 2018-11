Näitleja Merle Jääger kandideerib Isamaa ridades riigikokku

Merle Jääger, kelle kunstnikunimi on Merca, ütles selgituseks, et on ise rahvuslane, kes ei taha, et riik igale poole oma nina topiks. Mercale tundub, et sellist mõtteviisi esindab ainult erakond Isamaa, mille ridades on ta ka varem kandideerinud. "Eks ma olen ise paras „Seto separatist“ aga mind häirib, kui keegi kuskil nurga peal päris natslikke loosungeid karjub. Ja veel vähem meeldib mulle see, kui erakonnad pidevalt sekkuvad inimeste eraellu. Minu meelest Isamaa on ainus, kes seda ei tee," ütles Jääger.