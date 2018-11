Täiendav ravimihüvitis on aidanud rohkem kui 100 000 inimest

"Soovisime lisasoodustusega tagada, et vajalik ravim ei jääks inimestel raha pärast ostmata. Praegu näemegi, et võrreldes eelmise aastaga on rohkem inimesi oma retseptiravimid välja ostnud," märkis Keili Kõlves haigekassast.

Haigekassa rõhutas, et oluline on osta ja kasutada ravimeid nii nagu arst on ette kirjutanud. "Aasta lõpus ravimeid väga pikalt ette osta ei ole mõtet. Suurema koguse ette soetamine võib lõppeda sellega, et ravimid jäävad kappi seisma, kui arst muudab raviskeemi või saab inimene terveks. See kulutab asjatult nii patsiendi enese kui kõigi Eesti inimeste ühist ravikindlustusraha," tuletas Kõlves meelde.