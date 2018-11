Kas teeme kahest Valgast ühe?

Töökohti napib, inimeste ostuvõime kahaneb ja üha rohkem läheb neid kaksiklinnast parema elu otsinguil alatiseks minema.

Meie kaksiklinna tõeline lipulaev – raudteejaam ja kaubasõlm – on sisuliselt välja surnud, sest rongide sõiduplaanid ei kattu ja jaama võimalusi keegi laiemalt ei tutvusta. Küllap asjad nii ka jäävad, kui me just midagi uudset ei tee. Ettepanek oleks teha kahest Valgast tagasi üks linn, nagu ta enamiku aja ajaloost on olnud.

Midagi taolist pole Euroopa Liidus enne tehtud. See oleks esimene omalaadne riikideülene omavalitsus Euroopas, tuues meile natuke lisatähelepanu ja olles väärt lisaraha. Eriti väärtuslik oleks see samm ajal, mil Euroopa Liit mitmest kohast käriseb: Brexit, Kataloonia, Kesk-Euroopa riigid. Sotsiaalsed võidukohad oleksid samuti näha. Ühine politseiteenistus, kooskõlastatud tervishoid (Lätis minnakse sünnitama Valmierasse, aga Eesti poolel pandi sünnitusosakond kinni!), koolivõrk, transport. Ühise keskuse planeering juba käib arvestusega, et linnu on üks.

Usun, et unikaalse ühendlinna loomine Euroopa Liidu heatahtliku silma all avab uusi võimalusi.

Mis saab riigipiirist? Midagi ei saa, on ju mõlemad Valgad koos NATOs, mõlematel on viisavabadus, sama raha... Kuna olen olnud Eesti suveräänsusdeklaratsiooni kirjutaja, siis ütlen, et reaalsuses tähendas suveräniteet kaht asja: õigust korjata makse ja võtta nekruteid. Viimane pole üldse probleem. Las poisid lähevad aega teenima sinnapoole piiri, kuspool on elanike registris.

Maksud lähevad samuti vastavalt piirile. Selle vahega, et igasugune regionaalraha, samuti Euroopast tulev raha pluss kohalikud maksud tulevad täies ulatuses ühendatud Valga kassasse.

Selles mõttes on Eesti alkoholiaktsiiside raha minemine Riiga meile hea ja kasulik. Tuleb ju see raha Läti poolele tagasi, toetades seega ühendatud Valga Läti-poolse osa kaudu ka ühendlinna arengut.

Valga/Valka ühendamine ja ainulaadse omavalitsuse loomine on täies vastavuses Eesti ja Euroopa seadustega ning tähtsaim regionaalpoliitika asutus – Euroopa Regioonide Komitee – lausa toetab seda. Mõistagi juhul, kui me ise seda tahame.

Tallinn ja Harjumaa elavad ligi kaks korda jõukamalt kui ülejäänud Eesti. Ja ülejäänud Eestis pole me kaugeltki nii jõukad, kui võiksime olla.