Ühisnädal seab esiplaanile tunnustamise

Võru maakonna tegusaid kodanikke ja ühendusi ning neid toetanud ettevõtteid tunnustatakse 29. novembril Vana-Võromaa kultuurikojas.

"Tõstame fookusesse tunnustamise, kui sellise. Me ei ürita leida kõige-kõigemat, vaid keskendume kiituse andmisele ja märkamisele ehk et märkajal ja kiitjal on sama oluline roll kui tunnustataval," selgitas Katrin Volman Võrumaa arenduskeskusest.

Enne veel, aga kolmapäeval, 28. novembril aga toimub Võru kultuurimajas Kannel Ühisnädala mälumäng, et mõelda just kodanikuühiskonna 100aastasele ajaloole nii Eestis kui Euroopas.

"Tegusus ja ettevõtlikkus on liikumapanevad jõud ning kannavad Eestit edasi," sõnas Riigikantselei EV100 programmi juht Maarja-Liisa Soe. "Suur rõõm on, et juubeliaastal tõmmatakse aktiivsetele kodanikele ja kodanikealgatustele tähelepanu kõigis Eesti maakondades,"

"Ühisnädala eesmärk on kutsuda üles inimesi märkama ja tunnustama vabaühendusi nende panuse eest meie ühiskonda," selgitas maakondlike arenduskeskuste võrgustiku turunduse projektijuht Riina Nõupuu.

Ta lisas, et oktoobri seisuga on Eestis enam kui 22 000 mittetulundusühingut, mis tegutsevad selle nimel, et meie ühiskonda paremaks muuta lahendades erinevaid probleeme kohalikul kui ka üle-eestilisel tasandil. Tema sõnul on kogu meie elukorraldus meie endi kätes ja seetõttu on oluline motiveerida üha enam inimesi ise peale hakkama ja panustama.

Esmakordselt kogutakse Eesti Vabariigi juubeliaasta puhul vabaühenduste tekkelugusid, et koostada ülevaade ühenduste tegevusest viimase saja aasta jooksul.

"Meil on palju tegutsevaid ühendusi ja arvukalt neid, mis tegutsevad juba mitmekümneid aastaid. Soovime ühtekokku panna pikalt tegutsenud vabakondade lood, et näidata, kui aktiivsed on meie inimesed olnud viimase saja aasta jooksul," sõnas lugude kogumise kampaania juht Taive Saar.