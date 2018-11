Otepääl saab peagi talverõõme nautida

Munamäe ja Kuutsemäe suusakeskustes töötasid lumekahurid kogu öö. Suusakeskuste juhataja Priit Tammemägi ütles, et suusakeskused on plaanis avada sellel laupäeval.

Linnamäe orus käivitati lumekahurid samuti juba eile õhtul. Otepää Winterplace juhataja Siim Kalda ütles, et lumepark loodetakse avada paari nädala pärast. „Ilmaprognoos lubab hetkel lund teha ning meil on plaanis suurem osa lumevarudest nüüd ära teha. Uisuväljal saab tõenäoliselt uisutada juba selle nädala lõpus,“ märkis Siim Kalda. „Laiendasime sellel aastal väikelaste ala ning päris pisikestele on rohkem tegevusi. Kõik muud atraktsioonid – Ahha teadusiglu, tuubirajad, erievad lumeiglud, ja muud, ootavad kõiki suuri ja väikesi üsna pea külla!“