Esiliigas juhib täiseduga Põlva/Arcwood

Eesti käsipallimeistrivõistluste meeste esiliigas lõppes nädalavahetusel viies voor. Põhiturniiri on mängitud pisut enam kui kolmandik. Täiseduga juhib Põlva/Arcwood, ent veidi üllatuslikult on teisel kohal esiliiga noorim tiim Viljandi spordikool ning tiitlikaitsja Tartu Ülikool paikneb alles tabeli viiendal astmel.

Esiliiga tähtsusest nii noortele kui harrastuspalluritele on viimasel ajal rääkinud mitu Eesti tipptreenerit. Käimasolev hooaeg tõestab, et põnevaid mänge ja haaravat heitlust on enam kui küll. Seni peetud 20 kohtumisest 11 lõppes kas viigiliselt või jäi kahe vastase vahele kolmeväravaline ja väiksem vahe. Nädalavahetuse viiendas voorus ei tekkinud suuremat kui kaheväravalist vahet üheski mängus.