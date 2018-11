Selguvad parimad keskkonna heaks panustajad

Konkursile saab kandideerida 7. detsembrini. Võitjad selguvad rahva- ja žüriihääletuse tulemusel ning neid ootavad ees väärilised auhinnad.

Aasta keskkonnategu

Aasta keskkonnateo konkurss puudutab laiemalt keskkonna heaks tehtud tegemisi, mis on innustavad ja eeskujuks ka kõigile teistele. Kandideerida saavad nii ettevõtted, ühingud, eraisikud kui ka asutused. Esitada võib nii enda tehtud projekti kui ka kedagi teist, keda arvate olevat teo auhinna vääriline.

Esitanud kandidaatide seast parimate väljaselgitamiseks on kõigil võimalik kaasa lüüa avalikul hääletusel, mis toimub 10.–23. detsembril www.keskkonnategu.ee kodulehel. Kümme kõige enam hääli kogunud projekti esitatakse konkursil hindamiskomisjonile, kes valib nende seast säravaima. Konkursi auhind on õigus kasutada keskkonnamärgist, et oma head tööd näidata ka teistele.

Lisaks paneb keskkonnaministeerium välja auhinnafondi, mille suurus on kuni 5000 eurot. Auhinna täpse suuruse otsustab konkursil hindamiskomisjon vastavalt esitatud projektidele.

Aasta keskkonnasõbralik ettevõte

Keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursil võivad kandideerida kõik väikesed, keskmised ja suured ettevõtted ning organisatsioonid, kes viimase aasta tegevuses on senisest enam keskkonnaga arvestanud.

Keskkonnasõbraliku ettevõtte tiitel antakse välja kolmes alamkategoorias. Need on keskkonnajuhtimine, keskkonnasõbralik toode või teenus ja keskkonnasõbralik protsess. Lisaks valib hindamiskomisjon välja üldvõitja, kelle panus keskkonna heaks on olnud kõige mõjukam. Kandideerida saavad ka varasemad osalejad eeldusel, et nende toodet, teenust või protsessi on edasi arendatud.

Konkursi üldvõitjana saab ettevõte keskkonnainvesteeringute keskuse toel investeerida oma keskkonnasõbralikkuse arendamisse veel 35 000 eurot. Eesti konkursi võitjatel ja tunnustatutel on võimalus osaleda ka Euroopa keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursil (European Business Award for the Environment), mis toimub 2020. aastal.

Konkursside ning neile esitatud kandidaatidega saab kursis olla, jälgides nii keskkonnatunnustuste kodulehte kui ka Facebooki lehte. Samuti tasub pilk peal hoida keskkonnaministeeriumi kodulehel. Võitjaid autasustatakse 2019. aasta jaanuaris.

Aasta keskkonnateo auhinda antakse välja alates 2004. aastast. Aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte auhinda antakse välja 2002. aastast.

Mõni aasta tagasi kandideeris konkursil aasta keskkonnategu 2013 ka Tõrva linna veemajandusprojekt, mille teostas Tõrva Veejõud OÜ. Linn sai tööde käigus uue reoveepuhastusjaama, kuhu suunati kogu Tõrva reovesi. Projekti käigus suleti ka kõik biotiigid, millest varem suubus reovesi Õhne jõkke.