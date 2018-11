Joobes autojuht põhjustas Võrumaal kokkupõrke

Tähelepanelik kaasliikleja andis kella 17.10 ajal häirekeskusele teada, et Vastseliina-Meremäe-Kliima tee 5. kilomeetril Plessi külas on juhtunud liiklusõnnetus.

Kohale sõitnud politseipatrull selgitas välja, et Meremäelt Vastseliina suunas liikunud sõiduauto Škoda kaldus vastassuuna vööndisse ja põrkas kokku vastu tulnud Fordiga. «Politsei tuvastas, et Škodat juhtinud 69-aastane mees oli alkoholi tarvitanud. Õnneks autojuhid kokkupõrkes viga ei saanud ja pääsesid õnnekombel üksnes ehmatusega,» ütles PPA Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk Lõuna-Eesti Postimehele.

Kagu patrullitalituse juht Madis Soekarusk sõnas, et joove mõjutab nii autojuhi tähelepanuvõimet kui reageerimise kiirust. «Tegu oli õnneliku õnnetusega, sest inimesed jäid terveks ning kahjustusi said üksnes autod,» ütles Soekarusk. «See aga ei õigusta kuidagi vastutustundetut käitumist nagu seda on purjuspäi rooli istumine.»