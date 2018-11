«Käib punktivõidu tagaajamine. Näiteks rändeleppega soovivad parteid silma paista. Ise ei ole ses suhtes kindlat seisukohta kujundanud: tahaks kellegi analüüsi. Väga palju on poolt- kui ka vastuargumente. On mõistetav, et paljud kardavad oma kodumaa pärast. Aga hirmudega mängida on inetu.