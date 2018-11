Maanteeamet kutsub automanikke tasuta tulesid ja rehve kontrollima

Talverehvide juures tuleb jälgida, et soovitatav rehvimustri sügavus on vähemalt 4–5 mm. Seaduse järgi peab rehvimustri sügavus olema 3 mm. Talvel, mil halva nähtavusega ja pimedat aega on pikalt, saab erakordselt oluliseks ka autotulede korrasolek.