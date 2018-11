Roolikeerajate puudus tõi tallinlased Valka bussijuhte värbama

Tallinna Linnatranspordi AS veokorralduse osakonna juhataja Andres Koldre ütles, et amet otsib enda koosseise bussijuhte kogu Eestist. Nad on juba käinud Läänemaal, Pärnumaal, Ida-Virumaal. «Kui oleme siin käinud, on südametunnistus puhas. Enne seda, kui välismaale värbama minna,» lausus Koldre.

Tingimused on pealinnas Koldre sõnul samad või paremad kui siin. Ta lisas, et amet pakub nüüd ka majutusteenust. «Voodikoht on garanteeritud. Sotsiaalpakett tuleb kaasa. Näiteks 35 päeva puhkust. Seda saab mitte nii nagu Eesti bussinduses ainult talviti, vaid ka suvel.»

Bussijuhtide puudus linnaliinidel on Tallinnas krooniline. «20–40 bussijuhti on stabiilselt vaja, kuna meil on neid kokku 900,» lisas Koldre.

Siiani on ringreis kulgenud vahelduva eduga. Huvi on tundnud vanad kolleegid. Mõnes kohas, näiteks Jõhvis, polnud aga üldse huvilisi.

Lisaks juhatajale olid värbamas kaasas osakonna töötajad Heigo Kõrge ja Gvido Peisenieks. Järgmine peatus on meestel Võrus Maksimarketi juures, seejärel Tartus ja sellega turnee ka lõpeb.