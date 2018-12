Esmaspäeva öö toob 11 külmakraadi

Öö hakul sajab üksikutes kohtades lund ja lörtsi. Kagutuul tugevneb 5-11, saartel ja läänerannikul 7-13, puhanguti 17 m/s. Ida-Eestis on külma 6-11 kraadi, saartel ja Lääne-Eestis on õhutemperatuur 5 kuni +1 kraadi ning tõuseb hommikuks.

Peipsi järvel tugevneb kagutuul 5-8, puhanguti 11 m/s. Lainekõrgus on pool kuni üks meeter. ilm on sajuta ja enamasti hea nähtavusega. Külma on 6-9 kraadi.

Esmaspäeva päeval pilvisus tiheneb. Saartelt algav lörtsisadu läheb mandrile jõudes üle lumeks ja levib üle maa. Kohati on tuisku. Pärastlõunal läheb sadu saartel üle vihmaks ja läänerannikul lörtsiks. On jäidet ja kohati sajab jäävihma. Puhub kagutuul 5-11, puhanguti 14 m/s, saartel ja rannikul 7-13, puhanguti 17 m/s, õhtul pöördub tuul lõunasse, saartel edelasse. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.