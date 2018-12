Otepääl tuleb taas talveöölaulupidu

«Seda, mis on eelseisval talvel teisiti kui varem, on raske öelda, sest ma pole viibinud eelmiste hooaegade juures. Kuid püüame kõik üritused elus hoida, nii kuidas oskame,» ütles Otepää kultuurikeskuste loomejuht Merilin Kirbits.

«Muutusi on kindlasti Otepää kultuurimajas, sest seal on uus meeskond,» lisas Kirbits. Näiteks kui teistes valla kultuurimajades on tantsuõhtud olnud katkematu traditsioon, siis Otepääl püütakse hoone avamisest seda tava taastada. «Korra kuus saab jalga keerutada. Paljud pole uuenenud maja isegi näinud, seega tasub tulla selle iluga tutvuma.»