Võrumaa meistrite käsitöö loob Riigikogus jõulumeeleolu

Selle aasta näituse märksõna on IVA ehk omanäoline toode, mille on valmistanud eriline inimene ja mis kannab endas kohalikke väärtusi. Iga külastaja saab otsustada, milline Võru maakonnaga seotud IVA teda enim kõnetab.

Näitus-müügi avas Riigikogu esimees Eiki Nestor. Võrumaa delegatsiooni nimel tervitas kohalolijaid SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots. "Riigikogu käsitöö näituse traditsiooni jätkumine on oluline. Ühtpidi on see võimalus meie tublidel käsitöölistel oma erilisi tooteid pakkuda, teisalt saame Riigikogu liikmetele tutvustada meie maakonna rikkalikku kultuuri," ütles ta.