Anneli Ott: Eesti vajab tugevaid maakonnakeskusi

Väikeses Eestis on kujunenud välja suured erinevused riigiregionaalses arengus. Rikkus ning kvaliteetsed teenused on koondunud põhiliselt kahe peamise tõmbekeskuse, Tallinna ja Tartu vahetusse lähedusse. Keskerakonna omavalitsusjuhina leian, et peame jätkama praeguse valitsuskoalitsiooni algatatud suunal ning järjekindlalt vähendama regionaalse arengu ebaühtlust.

Meie eesmärk on, et riigi omavalitsused oleksid jätkusuutlikud ning teenused tagatud ühtlaselt Kagu-Eestist Lääne-Eesti saarteni.

Eestimaa omavalitsused on võimalustelt ning vajadustelt väga erinevad. Nende erinevuste väljakujunemisel on oluline põhjus aastaid kestnud omavalitsuste muresid mittearvestav poliitika. Minevikus saadud arme pole sugugi lihtne ravida, kuid veel hullem on probleemiga mitte tegeleda.

Keskerakonna eesmärk on jätkata viimasel kahel aastal valitud teel ning vähendada Eestis lokkavat regionaalse arengu suurt ebaühtlust. Soovime, et igas Eesti maakonnas oleks vähemalt üks tugev tõmbekeskus, mis aitaks vedada ühtlaselt kogu maakonna arengut. Selleks tuleb vastupidiselt oponentide seisukohtadele jätkata pikaajalist ja maapiirkondi toetavat poliitikat. Tõmbekeskused, mis pakuvad nii vajalikke teenuseid kui ka töökohti, hoiavad ka need inimesed kohapeal, kes ise otseselt keskuses ei ela. Elukohast mõistlikul kaugusel tugev keskus on ka sellest kaugemal asuvate piirkondade elujõulisuse võimalus.

Vajalikud sammud piirkondade tugevdamiseks astuti kohe pärast valitsuse moodustamist, kui 2016. aastal suurendati kohalike omavalitsuste tulumaksu määra 11,6 protsendilt 11,86-le. See näiliselt väike muudatus tähendab sõltuvalt omavalitsusest sadu tuhandeid lisaeurosid. Tulubaas kasvab aga veelgi ning perioodil 2018–2021 suunatakse omavalitsustele täiendavalt 185 miljonit eurot.

Omavalitsuste tulubaasi vähendamine 2009. aastal tekitas paljudele suuri probleeme. Tekkis aastatepikkune pidevate eelarvekärbete rütmis majandamine. Keskerakond peab tähtsaks Eesti linnade ja valdade rahalise ressursi säilitamist ja järkjärgulist suurendamist, et omavalitsustel oleks võimalik teha uusi investeeringuid ning pakkuda kohalikele elanikele kvaliteetseid teenuseid. Väiksemate ning nii-öelda kuldsest ringist kaugemal asuvate külade ja linnade elanikele peame suutma üheskoos tagada samaväärsed teenused suurte keskustega, sõltumata kohaliku valla võimekusest. Tugev kohalik tasand ja kestlik maaelu tagavad elujõulise riigi, on öelnud ka meie peaminister.

Valitsus on otsustanud toetada Kagu-Eestit järgneval neljal aastal 3,2 miljoni euroga.

Ühtlasema regionaalse arengu saavutamiseks oleme algatanud siseriiklikud programmid, et Eesti äärealadel asuvaid maakondi veidi enam järele aidata. Üks selliseid maakondi on Ida-Virumaa. Kui esmapilgul paistab see silma tugeva tööstuspiirkonnana, siis tegelikult on see Eesti kõige madalama palgatasemega, kiiremini kahaneva ja vananeva rahvastikuga piirkond.

Kirde-Eestist rikkusi välja viies on heidetud kõrvale kohalike inimeste vajadused ja suurimad probleemkohad. Selleks, et kohalike elanike sissetulekuid kasvatada ning arendada piirkonna elukeskkonda, panustatakse järgmisel neljal aastal piirkonda ligi 20 miljonit eurot.