Suurim summa läheb spordile

«Korvpallispordi edendajad on linnalt juba väga kaua palunud nüüdisaegset väljakut, kus saaks teha treeninguid suviti, et ei peaks treenima suvel sisesaalis,» rääkis linnapea Anti Allas, kes ka ise sotside ridadesse kuulub. «Ühtlasi vähendab väliväljak sisesaalide koormust ning annab võimaluse viia lapsi rohkem välja.»

Tema sõnul on tegemist on treeninguteks väljakuga, kus nüüdisaegsed korvikonstruktsioonid ja aluspinnas on spetsiaalsest vetruvast kunstmaterjalist, mis annab ka jalgadele hea pidavuse. Platsile tuleb ka aed ümber.»