Meie oleme Lõuna-Eesti loetavaim ajaleht

Indrek Sarapuu, MTÜ Põlva Kodanik juhatuse liige, liikumise «Põlva sünnitusosakonna kaitseks» algataja ja üks eestvedajatest

FOTO: Lõuna-Eesti Postimees

«Lõuna-Eesti Postimehe kõrge lugejate arv on asjade loomulik käik.

Mööduv aasta on olnud murranguline mitmes plaanis: plaanitud oli muu hulgas kahes maakonnas sünnitusosakondade sulgemine haiglate juures.

Põlva puhul sulgejate soovid ei täitunud – saavutasime ajapikenduse vähemalt tuleva aasta lõpuni ja kui hästi läheb, siis pikemaltki. Seda poleks toimunud, kui poleks olnud Lõuna-Eesti Postimeest, kes sai meile peaaegu meediapartneriks. Leht on ju esimene Kagu-Eesti kanal, kellel on kohaliku väljaandena ka reaalne väljund üleriigilisse pressi. Ka kohalikud lehed olid meie teema käsitlemisel tublid, kuid suured ju väikesi ei kuula.

Ka Lõuna-Eesti Postimees võitis sellest võitlusest, sest esmalt jõudis meie sõnum just selle väljaande tegevtoimetaja lauale, nii et kõige värskemaid arenguid said inimesed teada just sealt.

Kodanikuaktivistidena loodame, et ka edaspidistes võitlustes saame jätkuvalt koostööd teha.»