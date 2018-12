Kohviku kuuskedelt pandi pihta jõulutuled

Pahategu tuli ilmsiks täna hommikul. Kohviku valvekaamera salvestas varguse. Säärase teo tõttu ilmus toidukoha juurde silt, mis nõuab elektritulukeste tagastamist: «Hei sina, kes sa võtsid meie kuuselt küünlad! Kas tead, et jäid kaamerasilma ette? Too need tagasi! Loodame, et homsest kuusepuud jälle säravad. Soovime sulle rahulikke jõule!»

Tegelikult kohvik tulede tagastamist tõenäosust küll ülearu suureks ei pea. «Ega me ei loodagi, et varas tuleb ja need tagasi toob,» tõdes kohviku omanikfirma Piiri Pagar OÜ juhatuse liige Kaie Säinas.

«Alguses vaatasime, et neid on natuke vähe, paneks juurde. Aga nüüd vaatame, et vist pole mõtet. Eks kartsime ka, et nii võib juhtuda, aga mõtlesime, et jõuluajal ikka ei juhtu,» lausus kohviku klienditeenindaja Inge Podnieks.

Kes kaamerapildile jäi, kohviku inimesed veel täpsustavad.

Tuled pole aga ainuke asi, mida söögikoha juurest pihta on pandud. «Meil ikka viiakse igasugu asju väljast ära. Isegi üks komplekt laudu ja toole on meilt ära läinud. Prügikastid muidugi ka,» ütles Podnieks.