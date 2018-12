Maja aknaid on kümme korda segi pekstud

Valgalane Veider ostis Maleva tänava kahekorruselise maja sõbraga kahe peale mõni aasta tagasi. Hoone seisab tühjalt, kuid mehed plaanivad selle korda teha. Suur osa omaniku ajast on aga kulunud akende vahetamisele. «Olen neid klaase vahetanud seal sada tiiru. Viimane kord lõid nad põhimõtteliselt kõik esimese korruse aknad sisse. Kiirkorras lõin sissepoole vineerid. Kui täna sinna läksin, et kõik avad remondini lõplikult kinni panna, olid nad ka vineerid puruks peksnud. Mul on põrandapind telliskive täis. Ma ei saa aru, kust kohast inimesed võtavad need telliskivid,» rääkis Veider eelmisel nädalal.

Naaber on mehele rääkinud, et lõhkumisega tegeleb kohalik noortekamp. «Mõnel korral olen kutsunud politsei. Viimane kord kui politsei käis, luges kõrvalmajast naabrinaine ette, kes need aknad on segi visanud. Üks neist on isegi ta naaber. Kui naine on neid korrale kutsunud, lubati ta maha lüüa ja tema aknad ka sisse visata,» kirjeldas majaomanik.