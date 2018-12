Täna kell 13.00 algavad toidupankade toidukogumispäevad

Toimetulekuraskustes perede tarbeks saab annetada toitu 48-s kaupluses üle Eesti. Selle ettevõtmisega on liitunud valik Prisma, Rimi, Selveri, Maksimarketi, Konsumi ja Maxima toidupoode üle Eesti. Toitu saab annetada paljudes poodides reedel kell 13.00-18.50 ja laupäeval kell 12.00-18.50, kuid esineb ka erandeid. On ka poode, kus toidukogumispäevad toimuvad vaid ühel päeval. Täpset infot kellaaegade kohta saab kampaanias osaleva poe vabatahtlike käest.

Eestis on 14 Toidupanka, kes töötavad päevast päeva selle nimel, et päästa kaubandusest söögikõlbulik toit ja jagada see tasuta puudust kannatavatele inimestele. Toidukogumispäevad on Toidupanga üle-eestiline heategevusaktsioon, mida korraldatakse kaks korda aastas. Annetades kauasäilivat toidukaupa Toidupanga kärudesse on ka eraisikutel võimaluse aidata oma piirkonna puudust kannatavaid inimesi. Iga toidupank jagab kogutud kauba iganädalaste toiduabipakkide koostises allpool toimetulekupiiri elavatele, eelistatult lastega peredele. Detsembrikuistel toidukogumispäevadel annetatud kaup hakkab jõudma puudust kannatavate peredeni juba jõuluajal.