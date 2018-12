Teedel on suur jäiteoht

Kesk- ja Ida-Eestis sajab kohati vähest lund ja lörtsi, saartel on oodata tihedat vihmasadu. Päeval sajab mandril sajab vihma ja lörtsi, Ida-Eestis ka lund ning on jäidet. Õhutemperatuur tõuseb kuni 6 soojakraadini. Kesk- ja Ida-Eestis on suur jäiteoht.