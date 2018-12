Sander Kullamaa: «Aitäh, et kapoti ära mõlkisid!»

Tihti on liiklusõnnetuste põhjus mitteteadlik inimlik eksitus. Sageli tuleb aga ette ka teadlikult vale käitumist, liiklus- ja ohutusreeglitele vilistamist.

Eespool kirjeldatud juhtum paneb mõtlema meie liikluskultuurile. Ja selle fookuses ei ole süüdlane, vaid üldine suhtumine, et me päriselt peaks lugu ja hooliks teistest liiklejatest. Iseäranis inimlik ja elementaarne võiks see olla olukorras, kus keegi on hädas või viga saanud.

Uuringute järgi leiavad jalakäijad, et viimastel aastatel on kasvanud autojuhtide hulk, kes liikluses jalakäijatega arvestavad.

Seda kinnitab kaudselt jalakäijatega juhtunud avariide vähenenud hulk. Eksimuste tagajärjel, milles roll nii autojuhtidel kui jalakäijatel, saab Lõuna-Eestis aastas keskmiselt viga poolsada jalakäijat.

Avariipaikadel töötavad politseinikud puutuvad sageli kokku suhtlemisprobleemiga. Ohuolukorda või avariisse sattunud jalakäijad hurjutavad kõvahäälselt autojuhte, et nood aina paarutavad, istuvad sõidu ajal nutiseadmes ja vaatavad teeületust ootavatest inimestest pika kaarega mööda.

Roolikeerajad aga võrdlevad jalakäijaid enesetaputerroristidega, kes hüppavad põõsaste tagant vöötrajale, kus neile kehtiks justkui õigus igal hetkel pimesilmi üle sõidutee minna.

Kas pada sõimab katelt? Lõuna-Eesti liiklusõnnetusi analüüsinuna saab öelda, et oma tõetera siin on.

Viimasel kolmel aastal on jalakäija osalusel juhtunud avariides süüdi olnud võrdselt mõlemad osapooled. Fookuses ei peaks olema aga süüdlane, vaid üleüldine suhtumine. Sõjakirves autojuhtide ja jalakäijate vahel tuleb maha matta. Tähtis on, et kumbki osapool arvestab teisega ning peab kinni liiklusreeglitest.