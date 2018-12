Tuletõkkeuksed tekitavad Otepääl erimeelsusi

Tuletõkkeuksed on päästeameti sõnul valla- ja koolimajas äärmiselt olulised. Foto on illustratiivne.

Lõuna päästekeskus on teinud Otepää vallavalitsusele ettekirjutusi tuletõkkeuste paigaldamise kohta nii valla- kui koolimajas. Sisse on nõutud ka sunniraha. Vallavanemal on asjast oma arvamus.