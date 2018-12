Jalakäija toimetati Valga haiglasse kontrolli. Õnneks selgus haiglas, et jalakäija tõsisemalt viga ei saanud ja ta lubati kodusele ravile.

"Fordi juht oli kaine ja tal on juhtimisõigus. Ka jalakäija oli kaine, ta kandis helkurit," ütles Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk.

Politsei tuletab meelde, et ülekäiguradadele lähenedes tuleb alati sõidukiirus maha võtta ning tähelepanelikult veenduda, et keegi teeületuseks ootel ei ole või teed juba ületamas ei ole.

Ka jalakäijatel on tähtis roll oma ohutuse tagamisel: sõiduteele võib astuda üksnes siis, kui olete veendunud, et läheneva auto juht on teid märganud ja annab teile kindla peale teed.