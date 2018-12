Lõuna-Eesti Postimehel on lugejaid väljahõigatust veel enam

Tegelikkuses on meie lugejanumbrid veelgi paremad, kui toona lehes kirjutasime. Nüüdseks on selgunud, et ajalehtede liit tegi andmeid avaldades vea. Andmed käisid selle aasta kevade, mitte sügise kohta. Seega loeb Lõuna-Eesti Postimeest paberil ja veebis kokku koguni 120 000 inimest.