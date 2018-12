Fond andis nelja kuuga abi miljoni euro ulatuses

"Oleme aasta lõpus erakordselt suure surve all, kanda on väga raske vastutuse koorem. Sest vähiravifondist saab tänavu abi ligi 300 inimest – kolm korda rohkem kui mullu," ütles vähiravifondi Kingitud Elu juhataja Toivo Tänavsuu pressiteate vahendusel.

"Nii palju on Eestis inimesi, kes tahaksid elada, kuid kes haigekassa vihmavarju alla enam ei mahu. Me ei ole seni pidanud kedagi fondi ukse taha jätma ja loodame, et ei jäta ka edaspidi. Aga kolmekordne kasv on neelanud kõik meie reservid ja pannud tuleviku osas südame värisema. Kutsun kõiki üles kasvõi kõige pisema püsiannetusega meie missiooni toetama, et keegi ei jääks vajaliku ravita ka 2019. aastal," lisas Tänavsuu.